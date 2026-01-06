Повышение тарифов УЗ не решит финансовые проблемы, но ударит по перевозкам, - эксперт

Так, комментируя инициативу УЗ повысить тариф на грузовые перевозки на 40%, эксперт подчеркнул, что ключевой проблемой является сокращение грузовой базы. По его данным, по итогам 11 месяцев прошлого года перевозки железной руды, одного из крупнейших грузов для УЗ, уже уменьшились на 7%.

"В следующем году может быть еще минус 10% грузооборота "Укрзализныци". В следующем - еще минус 5% к этим 10%. То есть, будет уменьшение грузовой базы УЗ. Они могут поднимать тарифы сколько угодно, но грузов становится меньше. Если вы поднимаете стоимость перевозок, но грузов становится меньше, то вы не сможете получить больше денег. Это математика", - отметил эксперт.

Он также обратил внимание на риск оттока зерновых грузов, которые составляют 30-40% перевозок "Укрзализныци": по его словам, в случае повышения тарифов зернотрейдеры могут перейти на автомобильный транспорт, как это уже неоднократно происходило ранее.

"Это еще больше сократит грузооборот железной дороги", - констатировал он.