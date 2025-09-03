UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Підвищення тарифів УЗ - це зупинка ще одного комбінату, - топ-менеджер "Метінвест"

Фото: рост тарифов УЗ угрожает работе комбината Метинвест (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Олександр Мороз

Підвищення тарифів на перевезення, ініційоване АТ "Укрзалізниця", може призвести до зупинки ще одного гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву керівника офісу генерального директора Групи "Метінвест" Олександра Водовоза під час форуму Radio NV "Україна як бренд Made in Ukraine".

"Ви підвищуєте тарифи - це зупинка роботи ще одного ГЗК. Ви підвищили тариф - ми до одного зі світових ринків вже не можемо постачати через вартість логістики. Доведеться зменшувати виробництво. Все просто", – сказав Водовіз.

Він зазначив, що в умовах війни для підприємств гірничо-металургійного комплексу мова вже не про розвиток, а про виживання, і тому державна політика має бути зваженою та стратегічною.

