Підвищення тарифів УЗ - це зупинка ще одного комбінату, - топ-менеджер "Метінвест"

"Ви підвищуєте тарифи - це зупинка роботи ще одного ГЗК. Ви підвищили тариф - ми до одного зі світових ринків вже не можемо постачати через вартість логістики. Доведеться зменшувати виробництво. Все просто", – сказав Водовіз.

Він зазначив, що в умовах війни для підприємств гірничо-металургійного комплексу мова вже не про розвиток, а про виживання, і тому державна політика має бути зваженою та стратегічною.