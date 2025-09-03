Повышение тарифов УЗ - это остановка еще одного комбината, - топ-менеджер "Метинвест"

"Вы повышаете тарифы - это остановка работы еще одного ГОКа. Вы повысили тариф - мы на один из мировых рынков уже не можем поставлять из-за стоимости логистики. Придется уменьшать производство. Все просто", – сказал Водовиз.

Он отметил, что в условиях войны для предприятий горно-металлургического комплекса речь уже не о развитии, а о выживании, и поэтому государственная политика должна быть взвешенной и стратегической.