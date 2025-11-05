Підвищення тарифів на електроенергію може зупинити плани з відновлення економіки, - промисловці

Представники ОП "Укрметалургпром", Національна асоціація видобувної промисловості України (НАДПУ), Українська асоціація виробників феросплавів (УкрФА), Союз хіміків України, Всеукраїнський союз виробників будматеріалів і Асоціація виробників цементу України (Укрцемент) висловили занепокоєння, що через високі тарифи на електроенергію український бізнес програє конкурентну боротьбу іноземним компаніям

Наприклад, за словами президента об’єднання "Укрметалургпром" Олександра Каленкова, вартість електроенергії для бізнесу в Україні в окремі періоди перевищує тарифні ставки в країнах Європи, через що українські підприємства програють конкурентну боротьбу на зовнішніх ринках.

Прикладом системних проблем є металургійне підприємство "АрселорМіттал Кривий Ріг" в Дніпропетровській області.

Нещодавно Генеральний директор меткомбінату Мауро Лонгобардо заявив про те, що підприємство опинилося на межі закриття через високі ціні на електроенергію, і зараз розглядається питання про припинення діяльності в Україні.

Високі ціни на електроенергію є проблемою і для європейських споживачів, але, на відміну від України, у різних країнах Європи діють різноманітні програми підтримки для енергоємних підприємств.

"Німеччина, наприклад, виділяє 6,5 млрд євро на субсидування цін на електроенергію для своїх підприємств. На практиці це значить, що ми програємо конкурентну боротьбу підприємствам, які розташовані в Європейському Союзі", - сказав Каленков.

При цьому, за словами Олександра Каленкова також важко конкурувати з бізнесом країн, що купують дешеві енергоносії з РФ. Це в першу чергу, Китай, Туреччина, Індія.

Рішенням проблемної ситуації може стати відмова українського уряду від постійного підвищення тарифів і розробка інструментів державної підтримки для енергоємних галузей.

"Зокрема, варто розглянути можливість запровадження антикризових інструментів державної підтримки для енергоємних, експортоорієнтованих галузей які мали б тимчасовий характер", - зауважила виконавчий директор Асоціації виробників цементу України (Укрцемент) Людмила Кріпка.

Крім того, зі сторони НКРЕКП має бути посилений контроль за витратами держмонополій та обґрунтованістю тарифних розрахунків. Також мають бути зняті зайві бар’єри, які штучно збільшують вартість електроенергії тощо.