Повышение тарифов на электроэнергию может остановить планы по восстановлению экономики, - промышленники

Представители ОП "Укрметаллургпром", Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины (НАДПУ), Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА), Союз химиков Украины, Всеукраинский союз производителей стройматериалов и Ассоциация производителей цемента Украины (Укрцемент) выразили обеспокоенность, что из-за высоких тарифов на электроэнергию украинский бизнес проигрывает конкурентную борьбу иностранным компаниям.

К примеру, по словам президента объединения "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, стоимость электроэнергии для бизнеса в Украине в отдельные периоды превышает тарифные ставки в странах Европы, из-за чего украинские предприятия проигрывают конкурентную борьбу на внешних рынках.

Примером системных проблем является металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" в Днепропетровской области.

Недавно Генеральный директор меткомбината Мауро Лонгобардо заявил о том, что предприятие оказалось на грани закрытия из-за высоких цен на электроэнергию, и сейчас рассматривается вопрос о прекращении деятельности в Украине.

Высокие цены на электроэнергию являются проблемой и для европейских потребителей, но в отличие от Украины в разных странах Европы действуют различные программы поддержки для энергоемких предприятий.

"Германия, например, выделяет 6,5 млрд евро на субсидирование цен на электроэнергию для своих предприятий. На практике это значит, что мы проигрываем конкурентную борьбу предприятиям, расположенным в Европейском Союзе", - сказал Каленков.

При этом, по словам Александра Каленкова, также трудно конкурировать с бизнесом стран, которые покупают дешевые энергоносители из РФ. Это, в первую очередь, Китай, Турция, Индия.

Решением проблемной ситуации может стать отказ украинского правительства от постоянного повышения тарифов и разработка инструментов государственной поддержки для энергоемких отраслей.

"В частности, стоит рассмотреть возможность внедрения антикризисных инструментов государственной поддержки для энергоемких, экспортоориентированных отраслей, которые имели бы временный характер", - отметила исполнительный директор Ассоциации производителей цемента Украины (Укрцемент) Людмила Крипка.

Кроме того, со стороны НКРЭКУ должен быть усилен контроль за расходами госмонополий и обоснованностью тарифных расчетов. Также должны быть сняты лишние барьеры, искусственно увеличивающие стоимость электроэнергии.