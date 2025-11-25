Підвищення прайс-кепів - необхідний крок для інтеграції з енергоринком Європи, - Соколовський

Україна має адаптувати своє законодавство до європейських вимог і поступово відмовлятися від жорстких цінових обмежень на ринку електроенергії.

За його словами, Регулятор уже зробив перший крок назустріч лібералізації - підняв граничні ціни у вечірні години, коли попит найбільший.

"У нас буквально приблизно два місяці тому наш регулятор НКРЕКП прийняли рішення про підвищення прайс-кепів в пікові години. Це вечірні в першу чергу години до 15 тисяч на ринку на добу наперед", - зазначив Соколовський.

Він наголосив, що цей крок - частина ширшого процесу зближення з європейськими правилами.

"Дивіться, ми входимо в систему європейського законодавства. В нас немає іншого шляху, згідно з європейським законодавством там фактично прайс-кепів і немає. Там є технічне обмеження, але ж вони настільки високі, що можна говорити, що там немає прайс-кепів", - пояснив експерт.

Окремо він підкреслив важливість підготовки до маркет-каплінгу - повного об’єднання ринків електроенергії України та ЄС.

"Ми активно готуємося до так званого маркет-каплінгу. Тобто, це має бути, якщо все нормально буде, десь в 27-му році ми об'єднуємо повністю наші енергосистеми, ми маємо привести наше законодавство до законодавства Євросоюзу. Якщо ми цього не зробимо, то відповідно ми не зможемо об’єднати наші енергосистеми і впровадити маркет-каплінг", - наголосив Соколовський.

Він також звернув увагу на технічні передумови майбутньої інтеграції - будівництво інтерконекторів, що дозволять наростити обсяги перетоку електроенергії.

"Є технічне питання - це інтерконектори, які треба будувати для того, щоб більше можливостей було", - додав він.