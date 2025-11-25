Повышение прайс-кепов - необходимый шаг для интеграции с энергорынком Европы, - Соколовский

Украина должна адаптировать свое законодательство к европейским требованиям и постепенно отказываться от жестких ценовых ограничений на рынке электроэнергии.

По его словам, Регулятор уже сделал первый шаг навстречу либерализации - поднял предельные цены в вечерние часы, когда наибольший спрос.

"У нас буквально примерно два месяца назад наш регулятор НКРЭКУ принял решение о повышении прайс-кепов в пиковые часы. Это вечерние в первую очередь часы до 15 тысяч на рынке в сутки вперед", - отметил Соколовский.

Он подчеркнул, что этот шаг - часть более широкого процесса сближения с европейскими правилами.

"Смотрите, мы входим в систему европейского законодательства. У нас нет другого пути, согласно европейскому законодательству там фактически прайс-кепов и нет. Там есть техническое ограничение, но они настолько высоки, что можно говорить, что там нет прайс-кепов", - пояснил эксперт.

Отдельно он подчеркнул важность подготовки к маркет-каплингу - полному объединению рынков электроэнергии Украины и ЕС.

"Мы активно готовимся к так называемому маркет-каплингу. То есть, это должно быть, если все нормально будет, где-то в 27-м году мы объединяем полностью наши энергосистемы, мы должны привести наше законодательство к законодательству Евросоюза. Если мы этого не сделаем, то соответственно мы не сможем объединить наши энергосистемы и ввести маркет-каплинг", - подчеркнул Соколовский.

Он также обратил внимание на технические предпосылки будущей интеграции - строительство интерконнекторов, позволяющих нарастить объемы перетока электроэнергии.

"Есть технический вопрос - это интерконнекторы, которые нужно строить для того, чтобы больше возможностей было", - добавил он.