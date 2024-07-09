Підвищення податків під час війни для наповнення бюджету: що думають українці

Нагадаємо, зібраних в Україні податків вистачає лише на військові видатки. Решту коштів (близько половини) на соціальні та інші видатки Україна з 2022 року отримує від західних країн. Окрім суто військової допомоги у 2024 році Київ отримає 38 млрд доларів.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Раді з нагоди Дня Конституції у 2023 році заявив, що є прихильником зниження податків.

"Але зараз, у час такої війни і очевидної залежності України від співпраці з фінансовими донорами, ми не можемо дозволити собі знижувати податки", - сказав він.

За його словами, коли Україна переможе, сама ставатиме донором для світу, наш рівень можливостей буде вищим.