Повышение налогов во время войны для наполнения бюджета: что думают украинцы

Напомним, собранных в Украине налогов хватает только на военные расходы. Остальные средства (около половины) на социальные и другие расходы Украина с 2022 года получает от западных стран. Кроме сугубо военной помощи, в 2024 году Киев получит 38 млрд долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Раде по случаю Дня Конституции в 2023 году заявил, что является сторонником снижения налогов.

"Но сейчас, во время такой войны и очевидной зависимости Украины от сотрудничества с финансовыми донорами, мы не можем позволить себе снижать налоги", - сказал он.

По его словам, когда Украина победит, сама станет донором для мира, наш уровень возможностей будет выше.