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Підтверджуються фактично. Веніславський розповів про втрати Росії в Україні

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Україна, Четвер 08 грудня 2022 09:13
Підтверджуються фактично. Веніславський розповів про втрати Росії в Україні Фото: Веніславський розповів про втрати Росії в Україні (sluga-narodu com)
Автор: Наталія Гурковська

Наразі втрати РФ складають 95 тисяч солдатів, а санітарні втрати понад 150-200 тисяч людей. Причому Генштаб озвучує реальні цифри втрат російської армії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в ефірі телемарафону члена комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федіра Веніславського.

"Ми з колегами постійно відвідуємо наше командування на сході, на півдні, спілкуємось про ситуацію і я можу вам сказати, що всі втрати ворога на цей час доводяться фактичними обставинами або ГУР або розвідувательних сил ЗСУ. Тому ті втрати, які зараз озвучує Генштаб, вони точно відповідають реальним втратам, але це втрати вбитими, втрати пораненими, як правило це 1:3 і більше. Тобто на цей момент ми можемо говорити, що безповоротні втрати російських військових - це майже 95 тисяч, а санітарні втрати понад 150-200 тисяч", - розповів він.

Як повідомлялось, російська армія за добу втратила в Україні ще 340 військових. Загалом втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення перевищили 93 тисячі вбитими.

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