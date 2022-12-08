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Подтверждаются фактически. Вениславский рассказал о потерях России в Украине

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Украина, Четверг 08 декабря 2022 09:13
Подтверждаются фактически. Вениславский рассказал о потерях России в Украине Фото:Вениславский рассказал о потерях России в Украине (sluga-narodu com)
Автор: Наталия Гурковская

Потери РФ составляют 95 тысяч солдат, а санитарные потери свыше 150-200 тысяч человек. Причем, Генштаб озвучивает реальные цифры потерь российской армии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в эфире телемарафона члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского.

"Мы с коллегами постоянно посещаем наше командование на востоке, на юге, общаемся о ситуации и я могу вам сказать, что все потери врага в настоящее время доказываются фактическими обстоятельствами или ГУР или разведывательных сил ВСУ. Поэтому те потери, которые сейчас озвучивает Генштаб, они точно соответствуют реальным потерям, но это потери убитыми, потери ранеными, как правило, это 1:3 и более, то есть на данный момент мы можем говорить, что безвозвратные потери российских военных - это почти 95 тысяч, а санитарные потери свыше 150-200 тысяч", - рассказал он.

Как сообщалось, российская армия за сутки потеряла в Украине еще 340 военных. В общей сложности потери врага с начала полномасштабного вторжения превысили 93 тысяч убитыми.

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