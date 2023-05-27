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Підтверджують свою недієздатність. В ОП відреагували на умови Росії для завершення війни

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Кремлі висунули умови для завершення війни на території України. Абсурдні заяви ворога лише підтверджують його недієздатність.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка

Вимоги Росії

За словами заступника міністра закордонних справ Росії Михайла Галузіна, для завершення війни необхідно, щоб:

  • Україна припинила бойові дії, а Захід - постачання зброї;
  • Україна відмовилась від вступу до ЄС й НАТО;
  • Україна повернулась до нейтрального позаблокового статусу;
  • Україна визнала "нові територіальні реалії";
  • Україна захищала права російськомовних громадян й національних меншин.

Недієздатність Кремля

"Вимоги Росії"вустами МЗС Росії швидше підтверджують юридичну й фактичну недієздатність російського керівництва. Тому реалістичні лише "зустрічні умови України", - пише Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, для завершення війни необхідно, щоб:

  • Росія вивела свої війська із суверенної території України;
  • Росія визнала, що СРСР розпався, а пострадянські країни мають увесь обсяг суверенітету;
  • Росія видала воєнних злочинців й авторів війни;
  • Росія закріпила зону демілітаризації на своїй території;
  • Росія скоротила наступальне озброєння;
  • проведення Міжнародної конференції з організації контролю над ядерним арсеналом Росії;
  • юридична фіксація програми репараційних виплат з боку Росії;
  • Росія повинна відмовитись від арештованих в інших країнах російських активів на користь України.

Переговори з Путіним

Додамо, що, за словами президента України Володимира Зеленського, напередодні війни, світові лідери провели не одну годину переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, аби запобігти катастрофі. Однак, останній все ж обрав інший шлях. Той, хто приніс смерть "має просити помилування. І тоді буде наша відповідь - трибунал".

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