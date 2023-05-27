Подтверждают свою недееспособность. В ОП отреагировали на условия России для завершения войны

В Кремле выдвинули условия для завершения войны на территории Украины. Абсурдные заявления противника лишь подтверждают его недееспособность.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
По словам заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина, для завершения войны необходимо, чтобы:
"Требования России" устами МИД России скорее подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства. Поэтому реалистичны лишь "встречные условия Украины", - пишет Подоляк.
Как отметил советник главы Офиса президента, для завершения войны необходимо, чтобы:
Добавим, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, накануне войны, мировые лидеры провели не один час переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы предотвратить катастрофу. Однако, последний все же выбрал другой путь. Тот, кто принес смерть "должен просить помилования. И тогда будет наш ответ - трибунал".
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