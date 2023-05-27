Подтверждают свою недееспособность. В ОП отреагировали на условия России для завершения войны

Требования России

По словам заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина, для завершения войны необходимо, чтобы:

Украина прекратила боевые действия, а Запад - поставки оружия;

Украина отказалась от вступления в ЕС и НАТО;

Украина вернулась к нейтральному внеблоковому статусу;

Украина признала "новые территориальные реалии";

Украина защищала права русскоязычных граждан и национальных меньшинств.

Недееспособность Кремля

"Требования России" устами МИД России скорее подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства. Поэтому реалистичны лишь "встречные условия Украины", - пишет Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, для завершения войны необходимо, чтобы:

Россия вывела свои войска с суверенной территории Украины;

Россия признала, что СССР распался, а постсоветские страны имеют весь объем суверенитета;

Россия выдала военных преступников и авторов войны;

Россия закрепила зону демилитаризации на своей территории;

Россия сократила наступательное вооружение;

проведение Международной конференции по организации контроля над ядерным арсеналом России;

юридическая фиксация программы репарационных выплат со стороны России;

Россия должна отказаться от арестованных в других странах российских активов в пользу Украины.

Переговоры с Путиным

Добавим, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, накануне войны, мировые лидеры провели не один час переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы предотвратить катастрофу. Однако, последний все же выбрал другой путь. Тот, кто принес смерть "должен просить помилования. И тогда будет наш ответ - трибунал".