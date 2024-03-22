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Підтверджує їх невизначеність. Макрон прокоментував визнання Росією стану війни

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Віктор Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Визнання Росією стану війни підтверджує її невизначеність щодо військових цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона, якого цитує The Guardian.

Наприкінці саміту Європейського союзу Макрон заявив, що було б помилкою вважати, що Кремль планує зупинити свою агресію на Донбасі та Криму. 

"Використовуючи цей термін, ми навіть відкриваємо невизначеність щодо військових цілей Росії", - додав він. 

Росія визнала стан війни 

Сьогодні прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про те, що Росія перебуває у стані війни. За його словами, коли починалась так звана "спеціальна військова операція", Захід став на бік України, у зв'язку з чим для РФ це вже стало війною. 

Втім, пізніше Пєсков почав виправдовуватись та стверджувати, що "правовий статус "СВО" де-юре не змінився, але де-факто все це перетворилося на війну". 

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