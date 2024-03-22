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Подтверждает их неопределенность. Макрон прокомментировал признание Россией состояния войны

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Виктор Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Признание Россией состояния войны подтверждает ее неопределенность в отношении военных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона, которого цитирует The Guardian.

В конце саммита Европейского союза Макрон заявил, что было бы ошибкой считать, что Кремль планирует остановить свою агрессию на Донбассе и в Крыму. 

"Используя этот термин, мы даже открываем неопределенность относительно военных целей России", - добавил он. 

Россия признала состояние войны

Сегодня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил о том, что Россия находится в состоянии войны. По его словам, когда начиналась так называемая "специальная военная операция", Запад принял сторону Украины, в связи с чем для РФ это уже стало войной.

Впрочем, позже Песков начал оправдываться и утверждать, что "правовой статус СВО де-юре не изменился, но де-факто все это превратилось в войну".

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