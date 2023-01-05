Подтверждает геноцид. Россиянин рассказал об отношении оккупантов к украинцам (перехват)

Во время разговора с женщиной оккупант неоднократно подчеркивал необходимость убийства украинцев и их детей. Этими рассказами он фактически подтверждает, что РФ совершает геноцид украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

Как свидетельствует перехват, россиянин рассказывал то ли девушке, то ли жене, что якобы украинские дети учатся в лагерях, где их учат ненавидеть россиян, добавляя, что всех детей на уровне со взрослыми нужно уничтожить.

"Х*хлайский ребенок, бл***, нужно задушить на*** еще в утробе... поэтому я так буду делать и делаю", - сказал оккупант во время разговора с женщиной.

Также он заявил девушке, что волноваться нужно не об украинцах, которые, по его словам, сами виноваты в войне, которую начала Россия, а за самих россиян, ведь это их скоро не будет.

"Бл***, это нас скоро не будет, нас сотрут с земли, всех наших людей убьют, а кого не убьют те сами ползут просить пощады", - сказал оккупант.

Он неоднократно во время разговора заявляет, что украинцы сами виноват в этой войне

"Киса, это только х*хлы, киса, это только пыль... забудь об этой нации", - заявил военный РФ.

Эта запись, как отмечают в разведке, в очередной раз подтверждает, что это не просто война с соответствующими военными целями, а целеустремленный геноцид украинской нации.