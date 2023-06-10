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Підтвердив причетність РФ. Блогер розкрив подробиці підготовки до підриву дамби, - ГУР

Фото: Кримський блогер розкрив подробиці підготовки РФ до підриву дамби (minagro.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Кримський блогер розкрив подробиці підготовки окупантів до підриву Каховської ГЕС Росіяни передчасно втекли з небезпечної зони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР МО України

Кримський блогер-колаборант Олександр Таліпов у повідомленні на своєму Telegram-каналі розкрив подробиці підготовки окупантів до підриву Каховської ГЕС

Зокрема, за даними розвідки, Таліпов обурився дописами так званих російських "військових блогерів", які повідомляли, що особовий склад окупантів кинули на островах і вони "в критичному стані ледь не на дерева залізли".

Насправді як пояснив Таліпов, це все фейк.

"Зв’язався з нашими хлопцями. З островів вийшли всі. О третій ночі вже нікого не було. Втрат жодних немає. Тому вся інформація, яка публікується в цьому ключі, нахабна брехня", - написав він в своєму каналі.

Розвідка наголошує, що це пряме свідчення, що російські військові знали про майбутній теракт та завчасно оголосили евакуацію.

Крім того, за даними розвідки, наразі є висока ймовірність, що після широкого розголосу цієї інформації, Таліпова традиційно спробують оголосити "ворогом народу" чи "агентом українських спецслужб".

Втім, кількість подібних свідчень дедалі зростає. Всі вони стануть додатковими доказами на майбутньому трибуналі.

Підрив Каховської ГЕС

Дамба Каховської ГЕС була зруйнована у вівторок, змусивши тисячі людей залишити свої домівки, оскільки вода затопила десятки сіл в області та частини міста Херсон.

Внаслідок інциденту близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонської області опинилися у критичній зоні. Наразі у Херсонській області підтоплено 29 населених пунктів, з них 10 - на тимчасово окупованій території.

Тим часом російські окупанти замість допомоги людям в затоплених населених пунктах, заборонили евакуацію з одного з населених пунктів у Херсонській області, який підтопило через підрив Каховської ГЕС.

Ба більше нині Росія звинувачує Україну в підриві дамби. Проте міжнародні спільноти вже починають розуміти хто насправді вчинив теракт. Днями верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що Каховську дамбу не бомбили. Вона була зруйнована вибухівкою, встановленою в місцях розташування турбін.

Отже, за його словами, виходячи з того, що Каховська ГЕС знаходиться на окупованій території ніхто крім Росії не міг замінувати ГЕС.

Всі подробиці щодо підриву Каховської ГЕС та наслідків - в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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