Підтримувати Україну вигідніше, ніж дозволити РФ перемогти, - Каллас

Підтримка України є вигідною угодою в порівнянні з можливими наслідками перемоги Росії у війні.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час брифінгу.

"Нічні удари Росії по Києву чітко свідчать про її намір продовжувати війну. Сьогодні в Берліні ми обговорили, як збільшити нашу підтримку України, одночасно розбудовуючи оборону Європи", - сказала Каллас.

Вона наголосила на важливості й надалі підтримувати Україну.

"Підтримка України - вигідна угода порівняно з ціною перемоги Росії. Війни програють ті, у кого першими закінчуються гроші або солдати", - зазначила глава дипломатії ЄС.

За словами Каллас, саме тому "ми повинні продовжувати чинити тиск на Росію за допомогою санкцій".

"Санкції працюють краще, коли вони доповнюються підтримкою міжнародних партнерів", - додала вона.