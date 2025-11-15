Підтримувати Україну вигідніше, ніж дозволити РФ перемогти, - Каллас
Підтримка України є вигідною угодою в порівнянні з можливими наслідками перемоги Росії у війні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час брифінгу.
"Нічні удари Росії по Києву чітко свідчать про її намір продовжувати війну. Сьогодні в Берліні ми обговорили, як збільшити нашу підтримку України, одночасно розбудовуючи оборону Європи", - сказала Каллас.
Вона наголосила на важливості й надалі підтримувати Україну.
"Підтримка України - вигідна угода порівняно з ціною перемоги Росії. Війни програють ті, у кого першими закінчуються гроші або солдати", - зазначила глава дипломатії ЄС.
За словами Каллас, саме тому "ми повинні продовжувати чинити тиск на Росію за допомогою санкцій".
"Санкції працюють краще, коли вони доповнюються підтримкою міжнародних партнерів", - додала вона.
Санкції проти Росії
Нагадаємо, 23 жовтня США оголосили санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ - "Роснефти" і "Лукойл", щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів з Україною.
Зокрема, у Мінфіні США закликали Росію негайно погодитися на припинення вогню. Також там уточнили, що нові обмеження з боку Вашингтона стосуються не тільки двох головних компаній РФ, а й 36 дочірніх структур.
Наступного дня глава дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що Європейський Союз затвердив 19-й пакет санкцій, який спрямований проти "тіньового флоту" РФ та імпорту скрапленого природного газу.