Поддерживать Украину выгоднее, чем позволить РФ победить, - Каллас

Суббота 15 ноября 2025 12:30
Поддерживать Украину выгоднее, чем позволить РФ победить, - Каллас
Автор: Татьяна Степанова

Поддержка Украины является выгодной сделкой по сравнению с возможными последствиями победы России в войне.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас во время брифинга.

"Ночные удары России по Киеву четко свидетельствуют о ее намерении продолжать войну. Сегодня в Берлине мы обсудили, как увеличить нашу поддержку Украины, одновременно развивая оборону Европы", - сказала Каллас.

Она подчеркнула важность и в дальнейшем поддерживать Украину.

"Поддержка Украины - выгодная сделка по сравнению с ценой победы России. Войны проигрывают те, у кого первыми заканчиваются деньги или солдаты", - отметила глава дипломатии ЕС.

По словам Каллас, именно поэтому "мы должны продолжать оказывать давление на Россию с помощью санкций".

"Санкции работают лучше, когда они дополняются поддержкой международных партнеров", - добавила она.

Санкции против России

Напомним, 23 октября США объявили санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ - "Роснефти" и "Лукойл", чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной.

В частности, в Минфине США призвали Россию немедленно согласиться на прекращение огня. Также там уточнили, что новые ограничения со стороны Вашингтона касаются не только двух главных компаний РФ, но и 36 дочерних структур.

На следующий день глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что Европейский Союз утвердил 19-й пакет санкций, который направлен против "теневого флота" РФ и импорта сжиженного природного газа.

