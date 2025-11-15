Поддерживать Украину выгоднее, чем позволить РФ победить, - Каллас

Поддержка Украины является выгодной сделкой по сравнению с возможными последствиями победы России в войне.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас во время брифинга.

"Ночные удары России по Киеву четко свидетельствуют о ее намерении продолжать войну. Сегодня в Берлине мы обсудили, как увеличить нашу поддержку Украины, одновременно развивая оборону Европы", - сказала Каллас.

Она подчеркнула важность и в дальнейшем поддерживать Украину.

"Поддержка Украины - выгодная сделка по сравнению с ценой победы России. Войны проигрывают те, у кого первыми заканчиваются деньги или солдаты", - отметила глава дипломатии ЕС.

По словам Каллас, именно поэтому "мы должны продолжать оказывать давление на Россию с помощью санкций".

"Санкции работают лучше, когда они дополняются поддержкой международных партнеров", - добавила она.