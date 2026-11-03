Підтримка на всіх етапах: ветеранську програму "Метінвесту" відзначили Resilence mark 2026

Група "Метінвест" отримала відзнаку Resilence mark 2026 за ветеранську політику та системну підтримку працівників, які повертаються з військової служби до цивільного і професійного життя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Метінвесту".

Зазначається, що нагороду Resilence mark присуджують українським командам за практики стійкості бізнесу під час війни, які мають підтверджені результати та можуть бути прикладом для інших компаній.

Як "Метінвест" підтримує ветеранів

Системну екосистему реінтеграції ветеранів "Метінвест" почав формувати у 2023 році, об'єднавши досвід, накопичений компанією з 2014 року.

Для визначення пріоритетів компанія провела внутрішнє опитування працівників-ветеранів, які вже повернулися до роботи, а також проаналізувала результати всеукраїнських досліджень за участю військових, демобілізованих і членів їхніх родин.



Одним із головних запитів виявилося відновлення фізичного та ментального здоров'я. Тому "Метінвест" розширив медичне страхування, а також запустив ветеранські кемпи, які поєднують санаторно-курортне лікування, фізичну реабілітацію та психологічну підтримку.



Окремим напрямом стала програма "Вільні хвилі" - реабілітація через плавання за методикою олімпійця Дениса Силантьєва. До неї долучилися не лише ветерани Метінвесту, а й захисники із Запоріжжя, Кривого Рогу та Кам'янського.

Читайте також: Проєкт для ветеранів "Вільні хвилі": французьке ЗМІ відзначило програму "Метінвесту"

Компанія також розвиває психологічну підтримку у форматі офлайн-зустрічей із фахівцями та спілкування за принципом "рівний рівному", коли ветерани можуть ділитися досвідом у колі побратимів.



Ще один блок програми - професійна та соціальна адаптація після повернення до роботи.

"Метінвест" проводить навчання для трудових колективів, щоб підготувати їх до повернення ветеранів, а самим захисникам допомагає відновлювати професійні навички та адаптуватися до цивільного життя.



"Дякую за відзнаку. Вона підтверджує, що ми рухаємося в правильному напрямі й далі розвиватимемо нашу ветеранську програму", - каже керівниця проєктів із реінтеграції ветеранів Групи "Метінвест" Світлана Парова.

"Ми всі вже ніколи не будемо такими, як до війни. Так само й ветерани після служби змінюються. Наше завдання - зрозуміти одне одного і зробити крок назустріч", - додає Парова.



За її словами, компанія продовжує вдосконалювати програму на основі зворотного зв'язку від самих ветеранів і підтримує ветеранські спільноти.