ua ru
Пт, 31 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Підтримка війни проти України серед жителів Росії знизилася до 70%

Новость на русском →
Москва, П'ятниця 31 березня 2023 12:36
Підтримка війни проти України серед жителів Росії знизилася до 70% Фото: жителі Росії підтримують війну (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Підтримка війни проти України серед жителів Росії дещо знизилася. Мобілізації бояться понад половина громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування незалежного "Левада-центру".

Наприкінці березня 2023 року 72% підтримують "дії російських збройних сил в Україні" (місяць тому - 77%), не підтримують - 20% (місяць тому - 17%).

Підтримка війни проти України серед жителів Росії знизилася до 70%

Прихильників мирних переговорів у суспільстві, як і раніше, трохи більше, ніж прихильників продовження військових дій (48% проти 42% наприкінці березня). З кінця лютого немає значних змін.

Підтримка війни проти України серед жителів Росії знизилася до 70%

Переважаючими почуттями респондентів щодо воєнних дій Росії в Україні залишаються "гордість за Росію" (43%), "тривога, страх, жах" (35%), а також "гнів, обурення" та "шок" (по 10%).

Підтримка війни проти України серед жителів Росії знизилася до 70%

У порівнянні з жовтнем минулого року знизилася частка тих, хто побоюється оголошення на території Росії загальної мобілізації через бойові дії. Якщо минулої осені подій, що побоювалися такого розвитку, було 65%, то цього місяця - 57%. Не побоюються оголошення загальної мобілізації 39% (у жовтні 2022 року - 31%).

Підтримка війни проти України серед жителів Росії знизилася до 70%

Опитування "Левада-центру" проведено 23-29 березня 2023 року серед 1633 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, за даними опитування " Левада-Центру ", у лютому 2023 року 63% жителів Росії були впевнені, що війна проти України триває успішно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Україна готується до контрнаступу: потрібна важка техніка та підготовлені бійці, - Резніков
Україна готується до контрнаступу: потрібна важка техніка та підготовлені бійці, - Резніков
DAILY
Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй