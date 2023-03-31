ua ru
Пт, 31 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Поддержка войны против Украины среди жителей России снизилась до 70%

Новина українською →
Москва, Пятница 31 марта 2023 12:36
Поддержка войны против Украины среди жителей России снизилась до 70% Фото: жители России поддерживают войну (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Поддержка войны против Украины среди жителей России несколько снизилась. Мобилизации боятся больше половины граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса независимого "Левада-центра".

В конце марта 2023 года 72% поддерживают "действия российских вооруженных сил в Украине" (месяц назад - 77%), не поддерживают - 20% (месяц назад - 17%).

Поддержка войны против Украины среди жителей России снизилась до 70%

Сторонников мирных переговоров в обществе по-прежнему чуть больше, чем сторонников продолжения военных действий (48% против 42% в конце марта). С конца февраля не наблюдается значительных изменений.

Поддержка войны против Украины среди жителей России снизилась до 70%

Преобладающими чувствами респондентов относительно военных действий России в Украине остаются "гордость за Россию" (43%), "тревога, страх, ужас" (35%), а также "гнев, возмущение" и "шок" (по 10%).

Поддержка войны против Украины среди жителей России снизилась до 70%

По сравнению с октябрем прошлого года снизилась доля тех, кто опасается объявления на территории России всеобщей мобилизации из-за боевых действий. Если прошлой осенью опасавшихся такого развития событий было 65%, то в этом месяце - 57%. Не опасаются объявления всеобщей мобилизации 39% (в октябре 2022 года - 31%).

Поддержка войны против Украины среди жителей России снизилась до 70%

Опрос "Левада-центра" проведен 23-29 марта 2023 года среди 1633 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Напомним, по данным опроса "Левада-Центра", в феврале 2023 года 63% жителей России были уверены, что война против Украины идет успешно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Украина готовится к контрнаступлению: нужна тяжелая техника и подготовленные бойцы, - Резников
Украина готовится к контрнаступлению: нужна тяжелая техника и подготовленные бойцы, - Резников
DAILY
Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций