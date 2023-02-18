Підтримка важлива, однак не треба готувати до найгіршого: Кулеба звернувся до союзників

"Я дуже уважно слухаю багатьох друзів і я бачу, що нам треба подолати певну інтелектуальну пастку: коли ми підтримуємо, треба також вірити в Україну і не готувати Україну до найгіршого, бо щодня ми в Україні приймаємо багато рішень, які вимагають великої відповідальності", - заявив Кулеба.

Міністр зауважив, що сьогодні приймається низка важливих рішень, від яких залежить майбутнє країни. Україна знає, що значить, бути обережним, у зв'язку з чим варто й надалі підтримувати українців, а не готувати їх до найгіршого.

Кулеба додав, що без віри в перемогу не можна бути раціональним і системним.

"Ціна підтримки дорога, але війна, в якій ви будете залучені, буде набагато дорожче", - зауважив міністр.