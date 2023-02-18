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Підтримка важлива, однак не треба готувати до найгіршого: Кулеба звернувся до союзників

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна й надалі потребує підтримки та віри в неї. Водночас не варто готувати країну до найгіршого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби під час Мюнхенської конференції з безпеки.

"Я дуже уважно слухаю багатьох друзів і я бачу, що нам треба подолати певну інтелектуальну пастку: коли ми підтримуємо, треба також вірити в Україну і не готувати Україну до найгіршого, бо щодня ми в Україні приймаємо багато рішень, які вимагають великої відповідальності", - заявив Кулеба.

Міністр зауважив, що сьогодні приймається низка важливих рішень, від яких залежить майбутнє країни. Україна знає, що значить, бути обережним, у зв'язку з чим варто й надалі підтримувати українців, а не готувати їх до найгіршого.

Кулеба додав, що без віри в перемогу не можна бути раціональним і системним.

"Ціна підтримки дорога, але війна, в якій ви будете залучені, буде набагато дорожче", - зауважив міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кулеба також закликав союзників які можуть відправити Україні винищувачі, почати тренувати українських пілотів без взяття на себе зараз додаткових зобов'язань.

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