RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Поддержка важна, однако не надо готовить к худшему: Кулеба обратился к союзникам

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина и дальше нуждается в поддержке и вере в нее. В то же время не стоит готовить страну к самому худшему.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я очень внимательно слушаю многих друзей и я вижу, что нам нужно преодолеть определенную интеллектуальную ловушку: когда мы поддерживаем, нужно также верить в Украину и не готовить Украину к худшему, потому что каждый день мы в Украине принимаем много решений, требующих большой ответственности", - заявил Кулеба.

Министр отметил, что сегодня принимается ряд важных решений, от которых зависит будущее страны. Украина знает, что значит быть осторожным, в связи с чем следует и дальше поддерживать украинцев, а не готовить их к худшему.

Кулеба добавил, что без веры в победу нельзя быть оптимальным и системным.

"Цена поддержки большая, но война, в которой вы будете вовлечены, будет гораздо дороже", - заметил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Кулеба также призвал союзников, которые могут отправить Украине истребители, начать тренировать украинских пилотов без взятия на себя сейчас дополнительных обязательств.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеМИД Украины