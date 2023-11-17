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Підтримка України – це стратегічний інтерес Болгарії, - міністр оборони

Фото: міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Підтримка України є національним стратегічним інтересом Болгарії, і тому вона триватиме стільки, скільки це буде потрібно.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"Світ буде відновлений лише тоді, коли авторитарний режим Путіна програє цю війну. Саме розуміючи це, Болгарія приєдналася до спільної політики Євросоюзу щодо надання військової допомоги Україні відповідно до заявлених потреб, не порушуючи норм забезпечення збройних сил озброєнням та боєприпасами", - зазначив Тагарєв.

За його словами, в Україні проживає велика болгарська громада і багато етнічних болгар вступили до лав Збройних сил України, деякі з них загинули за свою Батьківщину.

"Захищаючи себе, Україна захищає Європу від Кремля. Якщо Україна програє, будьте готові щонайменше подвоїти ресурси, які виділяє Болгарія на оборону", - додав він.

Він також додав, що постійний страх війни, який є присутнім у болгарському суспільстві, значною мірою підживлюється російською дезінформацією і впливає на боєздатність армії.

"Це яскравий приклад того, що дезінформаційна кампанія парламентських партій знижує боєздатність країни", - сказав Тагарєв.

За даними Міністерства оборони Болгарії, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну кількість заявок до військових академій впала на 35%, а кількість курсантів – на 45%.

Допомога від Болгарії

Болгарія з перших днів повномасштабного вторгнення РФ надає Україні різну допомогу. Так, нещодавно парламент Болгарії за зачиненими дверима проголосував за постачання непридатних до експлуатації ракет С-300 України.

Крім того, Болгарія передасть Україні близько 150 тисяч євро на гуманітарну допомогу через складну ситуацію через повномасштабне вторгнення РФ.

У липніБолгарія передала Україні пакет військової допомоги, що включає 100 броньованих машин, переважно БМП.

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