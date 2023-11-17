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Поддержка Украины – это стратегический интерес Болгарии, - министр обороны

Фото: министр обороны Болгарии Тодор Тагарев (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Поддержка Украины является национальным стратегическим интересом Болгарии, и потому она продлится столько, сколько это будет необходимо.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Мир будет восстановлен только тогда, когда авторитарный режим Путина проиграет эту войну. Именно понимая это, Болгария присоединилась к общей политике Евросоюза по оказанию военной помощи Украине в соответствии с заявленными потребностями, не в нарушение норм обеспечения вооруженных сил вооружением и боеприпасами", - отметил Тагарев.

По его словам, в Украине проживает большая болгарская община и многие этнические болгары вступили в ряды Вооруженных сил Украины, некоторые из них погибли за свою Родину.

"Защищая себя, Украина защищает Европу от Кремля. Если Украина проиграет, будьте готовы по меньшей мере удвоить ресурсы, выделяемые Болгарией на оборону", - добавил он.

Он также добавил, что постоянный страх войны, присутствующий в болгарском обществе, в значительной степени подпитывается российской дезинформацией и влияет на боеспособность армии.

"Это яркий пример того, что дезинформационная кампания парламентских партий снижает боеспособность страны", - сказал Тагарев.

По данным Министерства обороны Болгарии, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину количество заявок в военные академии упало на 35%, а количество курсантов – на 45%.

Помощь от Болгарии

Болгария с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине различную помощь. Так, недавно парламент Болгарии за закрытыми дверями проголосовал за поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 Украины.

Кроме того, Болгария передаст Украине около 150 тысяч евро на гуманитарную помощь в связи со сложной ситуацией из-за полномасштабного вторжения РФ.

В июле Болгария передала Украине пакет военной помощи, включающий 100 бронированных машин, преимущественно БМП.

 

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