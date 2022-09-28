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Підтримка України та "референдуми": Зеленський та Шольц провели телефонні переговори

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Середа 28 вересня 2022 16:44
Підтримка України та "референдуми": Зеленський та Шольц провели телефонні переговори Фото: президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонні переговори. Берлін запевнив у тому, що не визнаватиме результати фіктивних "референдумів" окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу урядового сайту Німеччини.

Під час перемовин сторони порушили питання військово-політичної та економічної ситуації в України. Також обговорили й подальшу підтримку в рамках відновлення країни.

За словами Шольца, Німеччина продовжить надавати Україні політичну, фінансову та гуманітарну підтримку, а також підтримку у захисті її суверенітету та територіальної цілісності. У тому ж числі йдеться й про поставки зброї.

"Щодо ситуації на незаконно окупованих Росією територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, Канцлер наголосив, що Німеччина ніколи не визнає результати фіктивних "референдумів", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Шольц пояснив позицію Берліну щодо того, чому Німеччина не поставляє Україні танки. Попри усе канцлер переконаний у тому, що Росії не виграти війну проти нашої країни.

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