Поддержка Украины и "референдумы": Зеленский и Шольц провели телефонные переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры. Берлин заверил, что не будет признавать результаты фиктивных "референдумов" оккупантов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительственного сайта Германии.
Во время переговоров стороны затронули вопросы военно-политической и экономической ситуации в Украине. Также обсудили и дальнейшую поддержку в рамках восстановления страны.
По словам Шольца, Германия продолжит оказывать Украине политическую, финансовую и гуманитарную поддержку, а также помощь в защите ее суверенитета и территориальной целостности. В том же числе речь идет и о поставках оружия.
"О ситуации на незаконно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, Канцлер подчеркнул, что Германия никогда не признает результаты фиктивных "референдумов", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Шольц объяснил позицию Берлина по поводу того, почему Германия не поставляет Украине танки. Несмотря на все канцлер убежден в том, что России не выиграть войну против нашей страны.
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