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Підтримка України стала дратівливим фактором для деяких політиків, - президент Чехії

Четвер 07 грудня 2023 15:26
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Підтримка України стала дратівливим фактором для деяких політиків, - президент Чехії Архівне фото: президент Чехії Петр Павел (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Підтримка України стала для деяких політиків дратівливим фактором, проте Чехія й надалі допомагатиме Києву.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.cz.

"Підтримка України стала дратівливим фактором для деяких політиків і громадян, але Росії та її владним амбіціям не можна відступати", - сказав президент.

За словами Павела, йдеться і про безпеку Чехії, оскільки є обгрунтовані побоювання, що Росія не буде поважати міжнародне право і намагатиметься дедалі ширше впливати на події поза межами своїх кордонів.

"Якщо ми не хочемо підкорятися, у нас немає іншого вибору, окрім як підтримати Україну", - нагадав Павел.

Він також додав, що у Росії не повинно виникнути відчуття, що вона досягне своїх цілей за допомогою будь-якої агресії.

Росія може опинитися по сусідству зі Словаччиною

Прем'єр-міністр Петр Фіала додав, що, підтримуючи Україну, Чехія підтримує і власну безпеку, щоб у майбутньому не сталося того, що Росія опиниться по сусідству зі Словаччиною і збільшить свої імперські апетити.

На зустрічі вищі конституційні чиновники Чехії погодилися з усіх ключових питань та інтересів Чеської Республіки, які міністр закордонних справ Ян Ліпавський назвав безпекою та процвітанням для країни.

Інші заяви Петра Павела про війну в Україні

Раніше президент Чехії Петр Павел заявляв, що Росія може повністю відновити свою боєздатність протягом шести років.

Також Павел говорив, що нинішня ситуація на полі бою не вказує на те, що Україна може отримати військову перевагу, а час наразі йде на користь Росії.

Нещодавно президент Чехії сказав, що якщо Захід упустить можливість зберегти підтримку України, то наступний рік може виявитися ще більш сприятливим для РФ.

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