Наступний рік може виявитися більш сприятливим для РФ. Президент Чехії назвав умову

Якщо Захід упустить можливість зберегти підтримку України, то наступний рік може виявитися ще більш сприятливим для РФ.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera .

Перемога РФ в Україні обернеться для Заходу наслідками

За словами Павела, сьогодні він як президент має бачити ситуацію з війною в Україні не тільки з точки зору поля бою, а й з точки зору принципів.

"І в нас немає іншого вибору, окрім як дати Україні все, що їй потрібно для успіху в її місії з відновлення суверенітету і контролю над її кордонами: будь-що менше буде нашим провалом", - сказав Павел.

Він вважає, що перемога Росії обернеться для Заходу неприємними наслідками в майбутньому. Вона зміцнить уявлення про те, що інші режими зможуть досягати своїх цілей силою і покладатимуться на слабкість західних демократій.

Наступний рік буде ще складнішим

Павел зазначив, що цього року в України буде тільки один шанс на великий контрнаступ. Контрнаступи є дорогими, трудомісткими і такими, що забирають багато часу.

Президент Чехії наголосив, що неможливо провести два або три великі наступи за один рік. В основі його міркувань лежало спостереження про те, що наступного року відбудуться вибори в Росії, у США, і що ця зима буде надзвичайно важкою, бо більша частина української інфраструктури зруйнована, і навіть за допомогою Заходу її не змогли повністю відремонтувати.

"Населенню буде важко, і через коливання з боку країн, які зараз підтримують Україну, почуття розчарування зростатиме. І природно, це створює ситуацію, не дуже сприятливу для продовження контрнаступальних операцій. Зима дасть Росії, яка вже змогла перевести свою промисловість у військовий режим, час на відновлення", - заявив Павел.

Він уточнив, що РФ виробляє набагато більше великокаліберних боєприпасів, більше танків, набирають більше солдатів. Також Кремль веде переговори з кількома країнами про постачання зброї, наприклад КНДР має потенціал в 1 мільйон артилерійських снарядів.

"Якщо ми втратимо можливість зберегти підтримку України, наступний рік може виявитися ще більш сприятливим для Москви. Цей рік має вирішальне значення для закладання основи успіху, наступний рік буде складнішим", - сказав президент Чехії.

Поставок зброї для України недостатньо

Президент Павел визнав, що поставок військової техніки з боку Заходу недостатньо, щоб дозволити Україні продовжити операцію високої інтенсивності.

Він також сказав, що країни Заходу не виконали свої обіцянки щодо постачання українцям артилерійських боєприпасів, підготовка на F-16 йде не так швидко, як хотілося б. Також після поставок Storm Shadow з Великої Британії та аналогічних ракет з Франції Україна розраховувала отримати німецькі Taurus. Але Берлін ще не вирішив, постачати ці ракети чи ні.

"Це створює дисбаланс у поставках, а невизначеність з українського боку не є хорошою основою для військового планування", - резюмував президент Чехії.

Інші заяви Петра Павела про війну в Україні

Раніше президент Чехії Петр Павел заявляв, що Росія може повністю відновити свою боєздатність протягом шести років.

Також Павел говорив, що нинішня ситуація на полі бою не вказує на те, що Україна може отримати військову перевагу, а час наразі йде на користь Росії.

Ще Павел заявляв, що постачання озброєнь, які потрібні ЗСУ для успіху, поки що гальмуються. А самі бойові дії в Україні несуть у собі великий ризик, а саме втому від війни.