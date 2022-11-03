UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підтримка України продовжиться і після виборів до Конгресу, - помічник Блінкена

Фото: помічниця держсекретаря США Карен Донфрід (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Республіканській та Демократичній партіях США надзвичайно підтримують Україну у війні проти Росії, хоч іноді й звучать голоси проти. Після виборів до Конгресу підтримка збережеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю помічниці голови Держдепу Карен Донфрід.

"Є одне питання, з якого є надзвичайна двопартійна підтримка, - і це підтримка України з боку США у цій війні. Конгрес США схвалював законопроєкт про додаткову підтримку України, візьміть другий - 40 мільярдів доларів допомоги, сильна двопартійна підтримка", - сказала вона.

Донфрід визнає, що іноді звучать голоси тих, хто сумнівається в підтримці України, але вважає це нормальним. США поляризовані з багатьох питань.

"Ви бачите, що більшість членів Конгресу голосують за підтримку України. Отже, я вважаю, що це продовжиться, тому що ці члени Конгресу представляють американську громадську думку", - сказала помічниця голови Держдепу.

За її словами, є повна ясність - що правильно та неправильно у цій війні. Люди вірять, що українці воюють за принципи, в які вірять американці.

"Ми, американці, хочемо жити у світі, який базується на правилах. Так що так, ця битва фундаментальна за Україну, але вона також і за той світ, в якому ми хочемо жити", - підсумувала Донфрід.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід з 1 по 2 листопада перебувала з візитом в Україні.

Також раніше ми писали, що у Держдепі США розповіли, чи можна було запобігти вторгненню Росії в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКонгресс США