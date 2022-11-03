У Держдепі США розповіли, чи можна було запобігти вторгненню Росії в Україну

США зробили низку речей, щоб запобігти повномасштабному вторгненню РФ в Україну. Однак російський диктатор Володимир Путін вирішив почати цю війну 24 лютого, і лише він несе відповідальність за її припинення.

"Я була в адміністрації на той час, і я б сказала, що ми зробили низку речей, щоб спробувати запобігти цій війні. Як ви знаєте, приблизно у середині жовтня наша розвідка показувала, що президент Путін створює можливості для повномасштабного вторгнення в Україну. Тож одна річ, яку ми зробили - пролили світло на це", - розповіла Донфрід.

Вона наголосила, США поділилися якомога більшою частиною розвідувальної інформації з союзниками та партнерами щодо підготовки російського вторгнення.

"І ми також сподівалися, що це може змінити плани Путіна. Ми також були чутливими до дипломатичної взаємодії з Росією. Я особисто представляла США в Москві в грудні минулого року, коли нам надали проекти цих договорів (про "гарантії безпеки" для РФ, - ред.). Один був за лінією США-Росія, інший - Росія-НАТО. І ми поставилися до цього серйозно та зайнялися дипломатією навколо цих проектів договорів. У січні росіяни запросили письмові відповіді, які ми надали", - нагадує Донфрід.

Втім, як підкреслює помічниця держсекретаря США, попри ці зусилля, Путін ухвалив рішення розпочати повномасштабне та жорстоке вторгнення в Україну 24 лютого.

"Це було рішення однієї людини - вторгнутися до України 24 лютого. І ми могли б озирнутися назад і пошкодувати, що не зробили те чи інше, але я думаю, що треба внести ясність: Володимир Путін прийняв це рішення 24 лютого, і він єдина людина на цій планеті, яка може ухвалити рішення про припинення цієї війни сьогодні. Отже, я покладаю на нього відповідальність за розв'язання війни, і я покладаю на нього відповідальність за припинення цієї жорстокої війни", - підкреслила Донфрід.

Нагадаємо, влітку агенство Bloomberg опублікувало матеріал із заявою президента США Джо Байдена. Де стверджувалося, що нібито президент України Володимир Зеленський не звертав уваги на попередження про те, що Росія вторгнеться в Україну в лютому.

На що в Офісі президента відповіли, українська влада знала про всі сценарії, які розробляла РФ, а глава держави Володимир Зеленський заявляв, до початку повномасштабного російського вторгнення деякі західні партнери пропонували Україні рити окопи. На що наша країна відповідала - дайте нам зброю.

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