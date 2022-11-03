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Поддержка Украины продолжится и после выборов в Конгресс, - помощник Блинкена

Фото: помощница госсекретаря США Карен Донфрид (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Республиканской и Демократической партиях США очень поддерживают Украину в войне против России, хотя иногда и звучат голоса против. После выборов в Конгресс поддержка сохранится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью помощници главы Госдепа Карен Донфрид.

"Есть один вопрос, по которому есть чрезвычайная двухпартийная поддержка, - и это поддержка Украины со стороны США в этой войне. Конгресс США одобрял законопроект о дополнительной поддержке Украины, возьмите второй - 40 миллиардов долларов помощи, сильная двухпартийная поддержка", - сказала она.

Донфрид признает, что иногда звучат голоса сомневающихся в поддержке Украины, но считает это нормальным. США поляризованы по многим вопросам.

"Вы видите, что большинство членов Конгресса голосуют за поддержку Украины. Итак, я считаю, что это продолжится, потому что эти члены Конгресса представляют американское общественное мнение", - сказала помощница главы Госдепа.

По ее словам, есть полная ясность – что правильно и неправильно в этой войне. Люди верят, что украинцы сражаются за принципы, в которые верят американцы.

"Мы, американцы, хотим жить в мире, который базируется на правилах. Так что да, эта битва фундаментальна за Украину, но она также и за тот мир, в котором мы хотим жить", - подытожила Донфрид.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид с 1 по 2 ноября находилась с визитом в Украине.

Также ранее мы писали, что в Госдепе США рассказали, можно ли было предотвратить вторжение России в Украину.

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