Підтримка України повинна бути одним з пріоритетів ЄС, - президент Румунії

Під час виступу Йоганніс підкреслив важливість дій ЄС, які засновані на єдності, солідарності, згуртованості, а також верховенстві права.

Також він наголосив на тому, що подальша підтримка Києва повинна бути одним із ключових пріоритетів ЄС.

"Ми повинні бути поруч з Україною та її народом", - заявив він, додавши, що захист демократії, територіальної цілісності та суверенітету, а також міжнародного порядку, не може бути предметом будь-якої "втоми від солідарності".

Зокрема Йогенніс відзначив, що розширення європейської сім'ї шляхом прийняття нових членів лише зміцнить ЄС, оскільки це є важливою частиною стратегічної відповіді на геополітичні події, а також ключовою інвестицією в тривалий мир, стабільність та демократію.

Україна та ЄС

8 листопада 2023 року Європейська комісія (ЄК) опублікувала звіт про прогрес, досягнутий Україною та іншими країнами-претендентами (Молдова та Грузія) на шляху приєднання до ЄС. Зокрема, ЄК рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до блоку.

Вже 14 грудня 2023 року Європейська рада під час саміту в Брюсселі підтримала початок переговорів щодо вступу України.

Єврокомісія може наприкінці зими надати оцінку успіхам України в проведенні євроінтеграційних реформ, необхідних для вступу до ЄС. Від цього буде залежати початок переговорів щодо майбутнього членства країни у спільноті.