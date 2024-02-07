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Підтримка України повинна бути одним з пріоритетів ЄС, - президент Румунії

Фото: Клаус Йоганніс, президент Румунії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Подальша підтримка України повинна бути серед ключових пріоритетів Європейського союзу (ЄС). Розширення блоку зробить "сім'ю" ще сильнішою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Румунії Клауса Йоганніса під час під час виступу в рамках серії парламентських дебатів "Це Європа".

Під час виступу Йоганніс підкреслив важливість дій ЄС, які засновані на єдності, солідарності, згуртованості, а також верховенстві права. 

Також він наголосив на тому, що подальша підтримка Києва повинна бути одним із ключових пріоритетів ЄС. 

"Ми повинні бути поруч з Україною та її народом", - заявив він, додавши, що захист демократії, територіальної цілісності та суверенітету, а також міжнародного порядку, не може бути предметом будь-якої "втоми від солідарності".

Зокрема Йогенніс відзначив, що розширення європейської сім'ї шляхом прийняття нових членів лише зміцнить ЄС, оскільки це є важливою частиною стратегічної відповіді на геополітичні події, а також ключовою інвестицією в тривалий мир, стабільність та демократію. 

Україна та ЄС

8 листопада 2023 року Європейська комісія (ЄК) опублікувала звіт про прогрес, досягнутий Україною та іншими країнами-претендентами (Молдова та Грузія) на шляху приєднання до ЄС. Зокрема, ЄК рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до блоку. 

Вже 14 грудня 2023 року Європейська рада під час саміту в Брюсселі підтримала початок переговорів щодо вступу України.

Єврокомісія може наприкінці зими надати оцінку успіхам України в проведенні євроінтеграційних реформ, необхідних для вступу до ЄС. Від цього буде залежати початок переговорів щодо майбутнього членства країни у спільноті.

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