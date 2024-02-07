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Поддержка Украины должна быть одним из приоритетов ЕС, - президент Румынии

Фото: Клаус Иоганнис, президент Румынии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Дальнейшая поддержка Украины должна быть среди ключевых приоритетов Европейского союза (ЕС). Расширение блока сделает "семью" еще сильнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Румынии Клауса Иоганниса во время выступления в рамках серии парламентских дебатов "Это Европа".

Во время выступления Йоханнис подчеркнул важность действий ЕС, которые основаны на единстве, солидарности, сплоченности, а также верховенстве права. 

Также он отметил, что дальнейшая поддержка Киева должна быть одним из ключевых приоритетов ЕС. 

"Мы должны быть рядом с Украиной и ее народом", - заявил он, добавив, что защита демократии, территориальной целостности и суверенитета, а также международного порядка, не может быть предметом какой-либо "усталости от солидарности".

В частности Йогеннис отметил, что расширение европейской семьи путем принятия новых членов только укрепит ЕС, поскольку это является важной частью стратегического ответа на геополитические события, а также ключевой инвестицией в длительный мир, стабильность и демократию.

Украина и ЕС

8 ноября 2023 года Европейская комиссия (ЕК) опубликовала отчет о прогрессе, достигнутом Украиной и другими странами-претендентами (Молдова и Грузия) на пути присоединения к ЕС. В частности, ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в блок.

Уже 14 декабря 2023 года Европейский совет во время саммита в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины.

Еврокомиссия может в конце зимы оценить успехи Украины в проведении евроинтеграционных реформ, необходимых для вступления в ЕС. От этого будет зависеть начало переговоров по поводу будущего членства страны в сообществе.

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