Підтримка України найближчими місяцями визначить майбутнє ЄС, - прем'єр Естонії

Підтримка України у наступні місяці визначить майбутнє Європейського Союзу. Європа має зробити більше для захисту Києва та себе після перемоги Дональда Трампа.

Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bloomberg .

Міхал закликав своїх партнерів щодо ЄС збільшити витрати на оборону, щоб протистояти загрозі з боку Кремля та продемонструвати Дональду Трампу, що Європа серйозно ставиться до безпеки.

"Європейська система, заснована на цінностях та правилах, також певною мірою визначиться в конфлікті", - сказав Міхал у Будапешті.

Міхал перебуває в угорській столиці для проведення зустрічей, які розпочнуться 7 листопада, під час яких європейські лідери обговорять результати виборів у США та спробують виробити свою первісну реакцію на перспективу другого президентського терміну Трампа.

Президентство Трампа

Їхньою насущною турботою буде майбутнє України. Трамп обіцяв під час передвиборчої кампанії у США, що він швидко припинить війну, але він був двозначним у своїй підтримці України.

Коли президент України Володимир Зеленський відвідав США у вересні, Трамп спочатку відмовився зустрічатися з ним, а потім під час розмови в Нью-Йорку розхвалив свої зв'язки з Володимиром Путіним.

"У нас дуже добрі стосунки, і у мене, як ви знаєте, дуже добрі стосунки з президентом Путіним", - сказав Трамп, коли вони спілкувалися з журналістами. "Якщо ми переможемо, я думаю, ми дуже швидко вирішимо це питання".

У Зеленського відбулася "відмінна" телефонна розмова з Трампом і вони обоє домовилися підтримувати тісний діалог, заявив президент України 6 листопада.

Новий президент США також розкритикував масштаби військової підтримки США для України і послідовно виступав проти союзників по НАТО, які, за його словами, не сплачують справедливу частку витрат на оборону. На передвиборному мітингу в лютому Трамп заявив, що не виконуватиме своїх зобов'язань щодо оборони перед членами, які не виконали цільові показники витрат альянсу.

У Києві та серед союзників України стурбованість викликає те, що наступний президент США може змусити українців прийняти угоду з Путіним, яка має на увазі широкі поступки. Вони також мають ширші побоювання, що без чітких довгострокових гарантій щодо майбутнього України Росія може використати будь-яку зупинку бойових дій для відновлення своїх збройних сил та підготовки до нового нападу.

Витрати оборону

Естонія та її балтійські сусіди Латвія та Литва були серед найзатятіших прихильників України з того часу, як почалося повномасштабне вторгнення Росії більше двох з половиною років тому. Країни закликали своїх західних союзників по НАТО збільшити військову допомогу Києву та запровадити жорсткіші санкції проти Кремля.

За словами Міхала, відновлення тиску з боку США з метою збільшення інвестицій у безпеку може виявитися корисним. Естонія вже посідає друге місце з витрат на оборону у відсотковому відношенні до економічного продукту серед країн-членів альянсу.

"Минулого разу, коли був Трамп, він сказав Європі взяти себе в руки і більше інвестувати в оборону, і ми так і зробили. Європа підтягнеться", - сказав Міхал.