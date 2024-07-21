Підтримка України є питанням історичної справедливості Німеччини, - Шольц

В суботу, 20 липня, очільник німецького уряду виступив з промовою з нагоди річниці невдалого замаху на Адольфа Гітлера.

Під час промови, канцлер підкреслив мужність українців, що чинять опір повномасштабній російській агресії.

"З огляду на нашу власну історію, для Німеччини в цій ситуації може бути лише одне місце: на боці України. У 2024 році ми не можемо відзначати це 20 липня, не думаючи про відважних громадян України, які більше двох років чинили опір злочинній російській агресивній війні", - сказав він.

Шольц також згадав про російського диктатора Володимира Путіна. Він зазначив, що нині триває війна, "якою російські правителі відверто переслідують мету завоювання України та знищення її як суверенної країни". І все це відбувається "через 79 років після закінчення Другої світової війни і 79 років після набуття чинності Статуту Організації Об'єднаних Націй".

Також канцлер закликав німців до пильності у питанні захисту демократії.

"Демократія залежить від участі громадян, їхнього ставлення один до одного з повагою і протистояння всім формам мізантропії та екстремізму. Ті, хто бореться проти нашої демократії, завжди будуть зустрічати наш рішучий опір", - запевнив Шольц.

Замах на Гітлера

20 липня 1944 року стався замах на Адольфа Гітлера - його намагалися ліквідувати вибухівкою. Замах організували офіцери Вермахту на чолі з графом фон Штауффенбергом. Гітлер вижив і ще понад дев'ять місяців продовжував розпочату Німеччиною війну.