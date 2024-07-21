RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Поддержка Украины - вопрос исторической справедливости Германии, - Шольц

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Поддержка Украины является вопросом исторической ответственности Германии.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

В субботу, 20 июля, глава немецкого правительства выступил с речью по случаю годовщины неудачного покушения на Адольфа Гитлера.

Во время речи, канцлер подчеркнул мужество украинцев, которые сопротивлятся полномасштабной российской агрессии.

"Учитывая нашу собственную историю, для Германии в этой ситуации может быть только одно место: на стороне Украины. В 2024 году мы не можем отмечать это 20 июля, не думая об отважных гражданах Украины, которые более двух лет сопротивлялись преступной российской агрессивной войне", - сказал он.

Шольц также вспомнил о российском диктаторе Владимире Путине. Он отметил, что сейчас идет война, "которой российские правители откровенно преследуют цель завоевания Украины и уничтожения ее как суверенной страны". И все это происходит "через 79 лет после окончания Второй мировой войны и 79 лет после вступления в силу Устава Организации Объединенных Наций".

Также канцлер призвал немцев к бдительности в вопросе защиты демократии.

"Демократия зависит от участия граждан, их отношения друг к другу с уважением и противостояния всем формам мизантропии и экстремизма. Те, кто борется против нашей демократии, всегда будут встречать наше решительное сопротивление", - заверил Шольц.

Покушение на Гитлера

20 июля 1944 года произошло покушение на Адольфа Гитлера - его пытались ликвидировать взрывчаткой. Покушение организовали офицеры Вермахта во главе с графом фон Штауффенбергом. Гитлер выжил и еще более девяти месяцев продолжал начатую Германией войну.

Поддержка Германией Украины

Во время недавнего саммита Европейского политического сообщества в Великобритании, президент Владимир Зеленский призвал партнеров усилить противовоздушную оборону Украины и позволить ВСУ бить по территории России западным оружием.

Зато Олаф Шольц отверг идею отмены ограничений на удары по России западным оружием и не поддержал призыв сбивать российские ракеты и дроны над Украиной.

В то же время, Германия не поддержит прекращение огня, что приведет к капитуляции Украины.

Берлин планирует вдвое сократить военную помощь Украине в 2025 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News