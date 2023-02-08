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Підтримка України для деокупації та оборони змінюється разом з еволюцією війни, - Блінкен

Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США та інші союзники змінюють свою допомогу Україні відповідно до того, як еволюціонує характер війни та агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена під час спільного брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Як ми вже говорили протягом усього цього процесу (повномасштабної війни - ред.), на кожному його етапі ми дуже тісно співпрацюватимемо з українцями та з іншими союзниками, щоб переконатися, що Україна має все необхідне для самооборони та продовження повернення територій, захоплених російськими військами. У міру того, як характер конфлікту та агресії змінювався, змінювалася і підтримка, яку ми надавали", - заявив Блінкен, відповідаючи на питання про позицію його держави щодо передачі винищувачів.

Він нагадав, що Україна отримувала військову допомогу від США до повномасштабного вторгнення. Нині ж союзники, зокрема Німеччина та інші країни Європи, вирішили надати танки.

"Це процес, що розвивається, і ми продовжуватимемо робити висновки про те, що, на нашу думку, потрібно Україні і що може бути використане найбільш ефективно. Ми робитимемо це в тісній консультації з Україною і, звичайно, з нашими партнерами", - додав держсекретар.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден відмовився надавати Україні винищувачі у рамках військової допомоги.

Пізніше він пояснив таке рішення тим, що подібну техніку зараз потрібно залишити всередині держави.

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