Поддержка Украины для деоккупации и обороны меняется вместе с эволюцией войны, - Блинкен

"Как мы уже говорили на протяжении всего этого процесса (полномасштабной войны - ред.), на каждом его этапе мы будем очень тесно сотрудничать с украинцами и с другими союзниками, чтобы убедиться, что Украина имеет все необходимое для самообороны и продолжения возвращения территорий, захваченных российскими войсками. По мере того, как характер конфликта и агрессии менялся, менялась и поддержка, которую мы оказывали", - заявил Блинкен, отвечая на вопрос о позиции его государства по передаче истребителей.

Он напомнил, что Украина получала военную помощь от США еще до полномасштабного вторжения. Сейчас же союзники, в том числе Германия и другие страны Европы, решили предоставить танки.

"Это развивающийся процесс, и мы будем продолжать делать выводы о том, что, по нашему мнению, нужно Украине и что может быть использовано наиболее эффективно. Мы будем делать это в тесной консультации с Украиной и, конечно, с нашими партнерами", - добавил госсекретарь.