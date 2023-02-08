Поддержка Украины для деоккупации и обороны меняется вместе с эволюцией войны, - Блинкен

США и другие союзники меняют свою помощь Украине в соответствии с тем, как эволюционирует характер войны и агрессии России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена во время совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Как мы уже говорили на протяжении всего этого процесса (полномасштабной войны - ред.), на каждом его этапе мы будем очень тесно сотрудничать с украинцами и с другими союзниками, чтобы убедиться, что Украина имеет все необходимое для самообороны и продолжения возвращения территорий, захваченных российскими войсками. По мере того, как характер конфликта и агрессии менялся, менялась и поддержка, которую мы оказывали", - заявил Блинкен, отвечая на вопрос о позиции его государства по передаче истребителей.
Он напомнил, что Украина получала военную помощь от США еще до полномасштабного вторжения. Сейчас же союзники, в том числе Германия и другие страны Европы, решили предоставить танки.
"Это развивающийся процесс, и мы будем продолжать делать выводы о том, что, по нашему мнению, нужно Украине и что может быть использовано наиболее эффективно. Мы будем делать это в тесной консультации с Украиной и, конечно, с нашими партнерами", - добавил госсекретарь.
Напомним, ранее президент США Джо Байден отказался предоставлять Украине истребители в рамках военной помощи.
Позже он объяснил такое решение тем, что подобную технику сейчас необходимо оставить внутри государства.
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