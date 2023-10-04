Підтримка США України не припиниться, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив впевненість у тому, що Сполучені Штати Америки продовжать надавати Україні допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон .

На думку очільника МЗС України, немає підстав говорити про те, що Америка не усвідомлює важливості для світу тієї боротьби, яка зараз триває на території нашої держави.

Він зазначив, що під час останнього візиту до Вашингтона президент України Володимир Зеленський мав "дуже відверті й щирі розмови" з американським колегою Джо Байденом і представниками Конгресу.

"Завдяки тому, що президент мав дуже предметні й сконцентровані розмови, які дали свій результат в плані надання Україні додаткової підтримки, ми можемо розраховувати на продовження підтримки України з боку Сполучених Штатів", - заявив Кулеба.

Ситуація з допомогою США Україні

Проблема з подальшою допомогою США Україні виникла після того, як ультраправі республіканці почали блокувати прийняття бюджетних законопроектів на наступний фінансовий рік, вимагаючи урізати, на їхню думку, зайві витрати. Дійшло до того, що уряду США загрожував так званий "шатдаун" -

Однак, увечері 30 вересня Палата представників схвалила тимчасове фінансування уряду, щоб уникнути зупинки в роботі уряду, яка мала відбутися вже 1 жовтня. Докладніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.