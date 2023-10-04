Поддержка США Украины не прекратится, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты Америки продолжат оказывать Украине помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон .

По мнению главы МИД Украины, нет оснований говорить о том, что Америка не осознает важность для мира той борьбы, которая сейчас продолжается на территории нашего государства.

Он отметил, что во время последнего визита в Вашингтон у президента Украины Владимира Зеленского были "очень откровенные и искренние разговоры" с американским коллегой Джо Байденом и представителями Конгресса.

"Благодаря тому, что у президента были очень предметные и сконцентрированные разговоры, которые дали свой результат в плане предоставления Украине дополнительной поддержки, мы можем рассчитывать на продолжение поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов", - заявил Кулеба.

Ситуация с помощью США

Проблема с последующей помощью США в Украине возникла после того, как ультраправые республиканцы начали блокировать принятие бюджетных законопроектов на следующий финансовый год, требуя урезать, по их мнению, лишние расходы. Дошло до того, что правительству США угрожал так называемый "шатдаун".

Однако вечером 30 сентября Палата представителей одобрила временное финансирование правительства во избежание остановки в работе правительства, которая должна была состояться уже 1 октября. Подробнее об этом – читайте в материале РБК-Украина.