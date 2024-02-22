"Підтримка США тверда". Американські конгресмени прибули на Тайвань

На Тайвань прибула делегація американських конгресменів. Вони заявили, що підтримка країни з боку США тверда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

"Сьогодні ми приїхали як демократи і республіканці, щоб продемонструвати тверду двопартійну підтримку цього партнерства", - заявив республіканець із Вісконсина, який очолює делегацію Конгресу на Тайвані Майк Галлахер.

П'ять членів делегації Палати представників - усі члени спеціального комітету Палати представників з китайської комуністичної партії, який очолює Ґаллаґер, - стали останніми в низці американських гостей, які висловили підтримку Тайваню, в той час як лідери у Вашингтоні також намагаються зміцнити підтримку безпеки України та Ізраїлю.

Тайвань, який не має офіційних дипломатичних зв'язків зі Сполученими Штатами, часто звертається за підтримкою до американських законодавців, і суперечка в Капітолії щодо військової допомоги Україні висвітлила вплив, який Конгрес може мати на використання американської могутності за кордоном.

Президент Тайваню Цай Ін-вень сказала законодавцям, що їхній візит "ще більше підкреслює тісне партнерство між Тайванем і Сполученими Штатами".

"Ми сподіваємося, що в новому році обміни між Тайванем і Сполученими Штатами в різних галузях стануть ще активнішими. Ми працюватимемо разом із ще більшою кількістю країн-однодумців, щоб зміцнити стійкість глобальних демократичних ланцюжків поставок і зробити внесок у розвиток і процвітання всього світу", - заявила вона.

Передісторія

Нещодавно на Тайвані відбулися президентські вибори. Лідерство отримав прозахідний кандидат Лай Цінде із правлячої Демократичної прогресивної партії.

22 січня Міноборони Тайваню виявило ще шість китайських повітряних куль, що летіли над Тайванською протокою. Один із них перетнув острів.

Збройні сили Китаю розмістили чотири бойові кораблі в акваторії навколо острова Тайвань. Таким чином, Пекін розраховує чинити тиск на адміністрацію Тайбея в мирний час.

На цьому тлі уряд Тайваню висловив обурення зміною Китаєм "в односторонньому порядку" маршруту польоту поблизу серединної лінії в Тайванській протоці.

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