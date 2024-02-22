ua en ru
Чт, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Поддержка США тверда". Американские конгрессмены прибыли на Тайвань

Четверг 22 февраля 2024 09:01
UA EN RU
"Поддержка США тверда". Американские конгрессмены прибыли на Тайвань Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На Тайвань прибыла делегация американских конгрессменов. Они заявили, что поддержка страны со стороны США тверда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

"Сегодня мы приехали как демократы и республиканцы, чтобы продемонстрировать твердую двухпартийную поддержку этого партнерства", - заявил республиканец из Висконсина, возглавляющий делегацию Конгресса на Тайване Майк Галлахер.

Пять членов делегации Палаты представителей - все члены специального комитета Палаты представителей по китайской коммунистической партии, который возглавляет Галлахер, - стали последними в череде американских гостей, выразивших поддержку Тайваню, в то время как лидеры в Вашингтоне также пытаются укрепить поддержку безопасности Украины и Израиля.

Тайвань, не имеющий официальных дипломатических связей с Соединенными Штатами, часто обращается за поддержкой к американским законодателям, и спор в Капитолии по поводу военной помощи Украине высветил влияние, которое Конгресс может оказать на использование американской мощи за рубежом.

Президент Тайваня Цай Ин-вэнь сказала законодателям, что их визит "еще больше подчеркивает тесное партнерство между Тайванем и Соединенными Штатами".

"Мы надеемся, что в новом году обмены между Тайванем и Соединенными Штатами в различных областях станут еще более активными. Мы будем работать вместе с еще большим количеством стран-единомышленников, чтобы укрепить устойчивость глобальных демократических цепочек поставок и внести вклад в развитие и процветание всего мира", - заявила она.

Предыстория

Недавно на Тайване состоялись президентские выборы. Лидерство получил прозападный кандидат Лай Цинде из правящей Демократической прогрессивной партии.

22 января Минобороны Тайваня обнаружило еще шесть китайских воздушных шаров, летевших над Тайваньским проливом. Один из них пересек остров.

Вооруженные силы Китая разместили четыре боевых корабля в акватории вокруг острова Тайвань. Таким образом Пекин рассчитывает оказать давление на администрацию Тайбэя в мирное время.

На этом фоне правительство Тайваня выразило возмущение изменением Китаем "в одностороннем порядке" маршрута полета вблизи срединной линии в Тайваньском проливе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Тайвань
NEWS
Российские войска пытаются продвинуться возле Работино: карты ISW
Российские войска пытаются продвинуться возле Работино: карты ISW
DAILY
Как спецподразделение ГУР освобождало Харьковщину. История командира из "Кракена"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Как спецподразделение ГУР освобождало Харьковщину. История командира из "Кракена"