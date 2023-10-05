Підтримка озброєння України серед американців трохи знизилася, - опитування

Дводенне опитування, яке завершилося 4 жовтня, показало, що 41% респондентів згодні із твердженням про те, що Вашингтон "має надати Україні зброю", порівняно з 35%, які не погодилися, а решта не впевнена.

Підтримка поставок зброї зі США знизилася порівняно з травнем, коли опитування Reuters/Ipsos показало, що 46% американців підтримують відправку зброї, тоді як 29% були проти, а решта не впевнена.

Опитування було проведено в той час, коли лідери Конгресу США обговорювали прохання президента-демократа Джо Байдена про додаткове фінансування у розмірі 24 млрд доларів, з яких близько 17 млрд доларів підуть на допомогу Україні на оборону.

Підтримка США

Вашингтон надав Києву 44 млрд доларів на постачання десятків танків, тисяч ракет та мільйонів набоїв, які Україна використала для самооборони з моменту російського вторгнення у лютому 2022 року. У ході контрнаступу українські сили відбили низку населених пунктів на півдні, але ЗСУ заважають великі російські мінні поля та траншеї.

Деякі республіканці, особливо ті, хто має тісні зв'язки з колишнім президентом Дональдом Трампом, який претендує на переобрання наступного року, виступають проти цієї допомоги. Вона була виключена із законопроекту про тимчасове фінансування, прийнятого Конгресом 30 вересня, щоб зберегти роботу уряду, хоча Білий дім та деякі лідери Конгресу пообіцяли голосувати окремо за пакетом для Києва.

Відставка спікера Палати представників Кевіна Маккарті посилила невизначеність, оскільки деякі його потенційні наступники скептично оцінюють цінність для американських платників податків допомоги уряду президента України Володимира Зеленського.

Байден заявив, що незабаром виступить із важливою промовою про те, чому необхідно продовжувати допомагати Україні.

Республіканці та демократи

Хоча громадська підтримка постачання зброї до США серед демократів постійно посилювалася після вторгнення російських військ, недавнє зниження загальної підтримки було спричинене зміною поглядів серед демократів.

Близько 52% демократів підтримали озброєння України в останньому опитуванні порівняно з 61% у травні. Серед республіканців підтримка відправки зброї до Києва впала до 35% із 39% у травні.

Близько 34% демократів, які взяли участь в опитуванні, погодилися із твердженням, що проблеми України "не наша справа, і ми не повинні втручатися" порівняно з 56% республіканців.

Опитування Reuters/Ipsos проводилося онлайн і по всій країні, у ньому взяли участь 1005 дорослих американців. Помилка репрезентативності 4%.