Поддержка вооружения Украины среди американцев немного снизилась, - опрос

Двухдневный опрос, завершившийся в 4 октября, показал, что 41% респондентов согласны с утверждением о том, что Вашингтон "должен предоставить Украине оружие", по сравнению с 35%, которые не согласились, а остальные не уверены.

Поддержка поставок оружия из США снизилась по сравнению с маем, когда опрос Reuters/Ipsos показал, что 46% американцев поддерживают отправку оружия, в то время как 29% были против, а остальные не уверены.

Опрос был проведен в то время, когда лидеры Конгресса США обсуждали просьбу президента-демократа Джо Байдена о дополнительном финансировании в размере 24 млрд долларов, из которых около 17 млрд долларов пойдут на помощь Украине на оборону.

Поддержка США

Вашингтон предоставил Киеву 44 млрд долларов на поставку десятков танков, тысяч ракет и миллионов патронов, которые Украина использовала для самообороны с момента российского вторжения в феврале 2022 года. В ходе контрнаступления украинские силы отбили ряд населенных пунктов на юге, но ВСУ мешают обширные российские минные поля и траншеи.

Некоторые республиканцы, особенно те, кто имеет самые тесные связи с бывшим президентом Дональдом Трампом, который претендует на переизбрание в следующем году, выступают против этой помощи. Она была исключена из законопроекта о временном финансировании, принятого Конгрессом в 30 сентября, чтобы сохранить работу правительства, хотя Белый дом и некоторые лидеры Конгресса пообещали голосовать отдельно по пакету для Киева.

Отставка спикера Палаты представителей Кевина Маккарти усилила неопределенность, поскольку некоторые из его потенциальных преемников скептически оценивают ценность для американских налогоплательщиков помощи правительству президента Украины Владимира Зеленского.

Байден заявил, что скоро выступит с важной речью о том, почему необходимо продолжать помогать Украине.

Республиканцы и демократы

Хотя общественная поддержка поставок оружия в США среди демократов постоянно усиливалась после вторжения российских войск, недавнее снижение общей поддержки было вызвано изменением взглядов среди демократов.

Около 52% демократов поддержали вооружение Украины в последнем опросе, по сравнению с 61% в мае. Среди республиканцев поддержка отправки оружия в Киев упала до 35% с 39% в мае.

Около 34% демократов, принявших участие в опросе, согласились с утверждением, что проблемы Украины "не наше дело, и мы не должны вмешиваться", по сравнению с 56% республиканцев.

Опрос Reuters/Ipsos проводился онлайн и по всей стране, в нем приняли участие 1005 взрослых американцев. Ошибка репрезентативности 4%.