Підтримка осіб з обмеженою працездатністю. Рада зробила крок до реформи

Законопроект №12209 про формування комплексної соціальної підтримки для осіб з обмеженою працездатністю підтримали 230 народних депутатів.

Документом передбачається створення статусу "працездатності" поряд зі статусом "інвалідності". Оцінка працездатності інтегрується у процес реабілітації.

Також законопроектом пропонується ввести індивідуальний підхід до реабілітації:

відновлення здоров’я базується на індивідуальних потребах, включаючи допоміжні засоби, соціальні послуги, безкоштовні ліки та перенавчання;

оцінка працездатності проводиться після завершення повного курсу реабілітації.

Крім того, оцінка працездатності може бути проведена дистанційно, а здійснювати її зможуть незалежні експерти.

Виплати

Раді пропонують збільшити суми виплат для осіб, які тимчасово втратили працездатність через хворобу чи травму. У складних випадках виплати можуть тривати до року.

При цьому одноразова страхова виплата у зв’язку з нещасним випадком на виробництві буде здійснюватиметься незалежно від того, як це вплинуло на працездатність потерпілого.

Автоматичне нарахування страхових виплат: