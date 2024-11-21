Підтримка осіб з обмеженою працездатністю. Рада зробила крок до реформи

Верховна Рада зробила крок до зміни механізму підтримки осіб з обмеженою працездатністю. Відповідний законопроект підтримали у першому читанні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Законопроект №12209 про формування комплексної соціальної підтримки для осіб з обмеженою працездатністю підтримали 230 народних депутатів.
Документом передбачається створення статусу "працездатності" поряд зі статусом "інвалідності". Оцінка працездатності інтегрується у процес реабілітації.
Також законопроектом пропонується ввести індивідуальний підхід до реабілітації:
Крім того, оцінка працездатності може бути проведена дистанційно, а здійснювати її зможуть незалежні експерти.
Раді пропонують збільшити суми виплат для осіб, які тимчасово втратили працездатність через хворобу чи травму. У складних випадках виплати можуть тривати до року.
При цьому одноразова страхова виплата у зв’язку з нещасним випадком на виробництві буде здійснюватиметься незалежно від того, як це вплинуло на працездатність потерпілого.
Автоматичне нарахування страхових виплат:
Нагадаємо, в Україні розпочали процедуру ліквідації медико-соціальних експертних комісій після низки гучних корупційних скандалів. Верховна Рада у першому читанні підтримала ліквідацію МСЕК.
Як пояснював прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в Україні запровадять механізм, який орієнтований на людину та її потреби. Зокрема, велика увага буде звертатися на працездатність людини.
При цьому процедура визначення здатності до трудової діяльності буде проходить в очній та електронній формі. Детальніше про це - за посиланням.
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