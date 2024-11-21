Поддержка людей с ограниченной трудоспособностью. Рада сделала шаг к реформе

Верховная Рада сделала шаг к изменению механизма поддержки лиц с ограниченной трудоспособностью. Соответствующий законопроект поддержали в первом чтении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Законопроект №12209 о формировании комплексной социальной поддержки для лиц с ограниченной трудоспособностью поддержали 230 народных депутатов.
Документом предусматривается создание статуса "трудоспособности" наряду со статусом "инвалидности". Оценка трудоспособности интегрируется в процесс реабилитации.
Также законопроектом предлагается ввести индивидуальный подход к реабилитации:
Кроме того, оценка работоспособности может быть проведена дистанционно, а осуществлять ее смогут независимые эксперты.
Раде предлагают увеличить суммы выплат для лиц, временно потерявших трудоспособность из-за болезни или травмы. В сложных случаях выплаты могут продолжаться до года.
При этом единоразовая страховая выплата в связи с несчастным случаем на производстве будет производиться независимо от того, как это повлияло на работоспособность потерпевшего.
Автоматическое начисление страховых выплат:
Напомним, в Украине начали процедуру ликвидации медико-социальных экспертных комиссий после ряда громких коррупционных скандалов. Верховная Рада в первом чтении поддержала ликвидацию МСЭК.
Как объяснял премьер-министр Денис Шмыгаль, в Украине введут механизм, ориентированный на человека и его потребности. В частности, большое внимание будет обращаться на работоспособность человека.
При этом процедура определения способности к трудовой деятельности будет проходить в очной и электронной форме. Подробнее об этом - по ссылке.
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