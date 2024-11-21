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Поддержка людей с ограниченной трудоспособностью. Рада сделала шаг к реформе

Фото: Рада поддержала реформу по ограниченной трудоспособности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная Рада сделала шаг к изменению механизма поддержки лиц с ограниченной трудоспособностью. Соответствующий законопроект поддержали в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроект №12209 о формировании комплексной социальной поддержки для лиц с ограниченной трудоспособностью поддержали 230 народных депутатов.

Документом предусматривается создание статуса "трудоспособности" наряду со статусом "инвалидности". Оценка трудоспособности интегрируется в процесс реабилитации.

Также законопроектом предлагается ввести индивидуальный подход к реабилитации:

  • восстановление здоровья базируется на индивидуальных потребностях, включая вспомогательные средства, социальные услуги, бесплатные лекарства и переобучение;
  • оценка трудоспособности производится по завершении полного курса реабилитации.

Кроме того, оценка работоспособности может быть проведена дистанционно, а осуществлять ее смогут независимые эксперты.

Выплаты

Раде предлагают увеличить суммы выплат для лиц, временно потерявших трудоспособность из-за болезни или травмы. В сложных случаях выплаты могут продолжаться до года.

При этом единоразовая страховая выплата в связи с несчастным случаем на производстве будет производиться независимо от того, как это повлияло на работоспособность потерпевшего.

Автоматическое начисление страховых выплат:

  • статус "устойчивое полное ограничение трудоспособности" обеспечивает автоматические ежемесячные страховые выплаты с возможностью корректировки в зависимости от других источников дохода;
  • статус "устойчивое частичное ограничение трудоспособности" подразумевает поддержку в трудоустройстве, обучении или переобучении и выплаты при условии активного участия в реабилитационном процессе;
  • лица со статусом "трудоспособный" считаются не требующими поддержки социального страхования.

 

 

Реформа МСЭК

Напомним, в Украине начали процедуру ликвидации медико-социальных экспертных комиссий после ряда громких коррупционных скандалов. Верховная Рада в первом чтении поддержала ликвидацию МСЭК.

Как объяснял премьер-министр Денис Шмыгаль, в Украине введут механизм, ориентированный на человека и его потребности. В частности, большое внимание будет обращаться на работоспособность человека.

При этом процедура определения способности к трудовой деятельности будет проходить в очной и электронной форме. Подробнее об этом - по ссылке.

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