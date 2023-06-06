Підтримав вторгнення РФ. Екс-міністру юстиції Словаччини загрожує тюремний термін

"Я зробив би те саме, що зробив Путін щодо подій в Україні", – написав він у соцмережах наступного дня після початку повномасштабного російського вторгнення.

Лише 1 червня 2023 року спеціальна прокуратура висунула проти нього звинувачення щодо цього запису. Прес-секретар прокуратури Яна Текелева зазначила, що Харабін звинувачується у "злочині наклепів щодо нації, раси та переконань, а також у схваленні злочинного діяння".

Якщо екс-міністра, який раніше очолював Верховний суд і Раду судів, а також висував свою кандидатуру на пост президента, визнають винним, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Політична криза у Словаччині

Нагадаємо, 7 травня екс-прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що попросив президента звільнити його від виконання обов'язків. Також у країни було оголошено дострокові вибори до парламенту, які мають відбутися у вересні 2023 року.

У той же день президент Словаччини Зузана Чапутова ухвалила відставку уряду та повідомила, що заступник голови Національного банку Словаччини Людовіт Одор очолить уряд.

Незабаром президент заявила, що майбутні парламентські вибори у Словаччині можуть підірвати підтримку України. За її словами, якщо популістські партії очолять уряд восени, то, можливо, зовнішня політика буде більш схожою на політику Угорщини.