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Поддержал вторжение РФ. Экс-министру юстиции Словакии грозит тюремный срок

Фото: экс-министру юстиции Словакии грозит тюремный срок за поддержку РФ (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Экс-министру юстиции Словакии Штефану Харабину грозит до трех лет заключения за публичную поддержку российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N.

"Я сделал бы то же, что сделал Путин по поводу событий в Украине", – написал он в соцсетях на следующий день после начала полномасштабного российского вторжения.

Только 1 июня 2023 года специальная прокуратура выдвинула против него обвинения по этой записи. Пресс-секретарь прокуратуры Яна Текелева отметила, что Харабин обвиняется в "преступлении клеветы в отношении нации, расы и убеждений, а также в одобрении преступного деяния".

Если экс-министра, ранее возглавлявшего Верховный суд и Совет судов, а также выдвигавшего свою кандидатуру на пост президента, признают виновным, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Политический кризис в Словакии

Напомним, 7 мая экс-премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что попросил президента освободить его от исполнения обязанностей. Также в страны были объявлены досрочные выборы в парламент, которые должны состояться в сентября 2023 года.

В тот же день президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку правительства и сообщила, что заместитель председателя Национального банка Словакии Людовит Одор возглавит правительство.

Вскоре президент заявила, что предстоящие парламентские выборы в Словакии могут подорвать поддержку Украины. По ее словам, если популистские партии возглавят правительство осенью, то, возможно, внешняя политика будет больше похожа на политику Венгрии.

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